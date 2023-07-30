Федотов — о матче с «Ахматом»: «Эмоций много, хотели победить и это сделали»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче второго тура чемпионата России с «Ахматом» (3:2).

«Эмоций много, хотели победить и это сделали. Мы понимаем, как здесь сложно играть. Здесь нужно выкладываться на 300 процентов и быть готов к давлению от «Ахмата». Имели пару моментов, чтобы игру успокоить. Но футбол игра такая, пенальти привезли, красную получили. Было много прекрасных моментов в этом матче», — сказал Федотов в эфире канала «Матч Премьер».

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли все два матча на старте чемпионата России-2023/24.