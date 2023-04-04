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Владимир Федотов высказался о поражении в товарищеском матче против 2DROTS

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, что он чувствовал после поражения от медиа-команды 2DROTS (1:2).

«Это болезненная тема, конечно, но поражение — есть поражение. Задача у нас была посмотреть футболистов, некоторые не имели игровой практики, некоторые после травм. Это нас не оправдывает, но я не увидел безразличия от футболистов. Мы играли после хорошей, напряженной тренировки, что-то получалось, что-то нет. Для нас это серьезная пища для размышления и серьезный разговор с кем-то из футболистов. Многие играли с ребятами в одной академии. Мы смотрели их, готовились. Умение проявлять в таких матчах мастерство — тоже важно», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

В сезоне-2022/23 2DROTS принимал участие в FONBET Кубка России. На стадии 1/128 финала Пути регионов команда проиграла «Текстильщику» (1:1, пенальти — 3:5) и покинула турнир.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
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