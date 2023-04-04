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Федотов — о реализации ЦСКА: «У нас есть один бомбардир, остальные, может быть, не доигрывают»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову высказался о реализации в своей команде.

«Мы здесь как раз и говорим об этом. Голы забивают чаще всего нападающие. Конкуренция в клубе очень актуальна, тем более с пятью заменами. У нас есть один бомбардир, остальные, может быть, не доигрывают. Футбол немного стал другим, линии атаки очень интенсивно учувствуют в прессинге, на них ложится колоссальная нагрузка. Начиная сезон, мы столкнулись с исходом целой группы игроков стартового состава — 8 человек. Это много, но мы добрали», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков за 21 матч.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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