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Сегодня, 09:00

Федотов — о серебре с двумя командами РПЛ подряд: «Эмоции притупленные»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Тренер Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» отреагировал на новость о том, что тренер стал первым специалистом в РПЛ, кому удалось завоевать серебряные медали с двумя разными клубами подряд.

«Что здесь можно сказать... Хорошо, что вы отметили это достижение. Эмоции притупленные, потому что еще есть главный матч — суперфинал Кубка России. Все мысли направлены на подготовку к нему. Естественно, мы порадовались. Но нужно сохранить эмоции на последнюю игру», — сказал Федотов «СЭ».

Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет в московских «Лужниках» 11 июня.

Владимир Федотов. «Финал Кубка станет самым важным матчем в карьере на данный момент». Федотов — перед битвой с «Краснодаром»

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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