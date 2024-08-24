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Сегодня, 07:39

Габулов: «Плохо то, что «Динамо» не смогло красиво попрощаться с Шуниным»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал уход вратаря Антона Шунина из московского «Динамо». 37-летний россиянин сейчас без клуба.

«Плохо то, что «Динамо» с человеком, который всю жизнь провел в этом клубе, не смогло красиво попрощаться или убедить остаться в структуре клуба, найти ему должность. Вот эта ситуация не очень приятная.

Что касается того, что Шунин хочет играть, то каждый сам выбирает, когда ему заканчивать. Я принял решение уйти в 35 лет, на пике карьеры после чемпионства. Я ставил перед собой цели в определенный период — стать чемпионом и вернуться в сборную. Когда их достиг, принял решение уйти. Не жалею. Дальше уже было неинтересно», — цитирует Sport24 Габулова.

Источник: Sport24
Антон Шунин
Владимир Габулов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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