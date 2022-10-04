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Сегодня, 09:20

Габулов сравнил Акинфеева и Лантратова

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов оценил для «СЭ» игру вратаря «Химок» Ильи Лантратова в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

«В матче «Химки» — ЦСКА приняли участие три вратаря: Лантратов, которого в перерыве заменил Гудиев, и Акинфеев.

Начнем с Лантратова. Илья в принципе сыграл неплохо, дважды выручил. Однако при этом достаточно неоднозначный первый пропущенный гол. На 13-й минуте Кучаев вывел Чалова фактически один на один с голкипером «Химок». Федор принял мяч чуть в стороне от ворот, у бьющего был немного острый угол.

Считаю, Лантратову не стоило выбрасываться вперед, а нужно было остаться в глубине ворот. Почему? Перехватить передачу он не мог, накрыть нападающего в момент приема — тоже. Надо было дать своему защитнику побороться с Чаловым. Даже если бы Тихий не сблокировал удар форварда, то армейцу все равно пришлось бы бить уже с острого угла. Таким образом, останься Лантратов в воротах, он имел бы гораздо больше шансов, чтобы выручить и не пропустить. К слову, Чалову нужно было бы уже с левой ноги попасть по уходящему мячу — не так-то просто. А своим выходом Илья облегчил задачу форварду. Тому оставалось прокинуть мяч мимо вратаря, что он, собственно говоря, и сделал.

Для сравнения можно вспомнить момент в первом тайме возле ворот Акинфеева. Руденко выскочил один на один с голкипером, однако Игорь не выбежал вперед, а дал возможность своим защитникам побороться с форвардом хозяев. Голкипер остался в хорошей сбалансированной позиции между линией вратарской и 11-метровой отметкой. В итоге расчет Акинфеева оказался верным. Роша догнал и накрыл Руденко, чисто сыграв в подкате. Точно так же — не выбрасываться из ворот — следовало поступить и Лантратову», — сказал Габулов «СЭ».

 
Матвей Сафонов. Как это делает Сафонов? Ошибка Селихова. Разница между Акинфеевым и Лантратовым. Экспертиза Габулова

 

Владимир Габулов
Игорь Акинфеев
Илья Лантратов
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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