Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:14

Габулов: «Динамо» имеет очень хорошую возможность стать чемпионом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» оценил шансы бело-голубых на чемпионство.

«Для меня не было неожиданностью, скорее долго ожидаемым, чтобы «Динамо» наконец начало бороться за чемпионство. Потому что все возможности для этого есть. Последние 3-4 года они планомерно к этому движутся. Хорошо, что в сложный момент по ходу сезона смогли сделать правильные выводы, принять правильные решения и выбраться из той ситуации, в которую попали этой весной. Они одержали важные победы, особенно в матче против «Зенита», и сохранили шансы на чемпионство. Сейчас «Динамо» имеет очень хорошую возможность стать чемпионом», — сказал Габулов «СЭ».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Владимир Габулов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
4
0
Читайте также
Традиционный Парад Победы покажут на главных телеканалах страны
Скончался легендарный футболист Менотти
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Казани врачи спасли 31-летнюю пациентку с большим паразитом в печени
Синоптик спрогнозировал снег в Москве до утра 9 мая
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Васильев объяснил оскорбительные кричалки фанатов «Факела» про «Зенит»

Чилийский полузащитник «Сочи» назвал хачапури любимым блюдом в России