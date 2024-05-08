Габулов: «Динамо» имеет очень хорошую возможность стать чемпионом»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» оценил шансы бело-голубых на чемпионство.

«Для меня не было неожиданностью, скорее долго ожидаемым, чтобы «Динамо» наконец начало бороться за чемпионство. Потому что все возможности для этого есть. Последние 3-4 года они планомерно к этому движутся. Хорошо, что в сложный момент по ходу сезона смогли сделать правильные выводы, принять правильные решения и выбраться из той ситуации, в которую попали этой весной. Они одержали важные победы, особенно в матче против «Зенита», и сохранили шансы на чемпионство. Сейчас «Динамо» имеет очень хорошую возможность стать чемпионом», — сказал Габулов «СЭ».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).