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Сегодня, 16:34

Габулов считает, что «Локомотив» стал заметно слабее по сравнению с прошлым сезоном

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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

«Второй тур, команды только втягиваются. Учитывая исход прошлого чемпионата, «Динамо» будет иметь большое желание реабилитироваться в этом сезоне и достичь своей глобальной цели — чемпионства. Поэтому, начиная с первых туров, они будут нацелены не терять очки в тех матчах, в которых обязаны побеждать. Встреча с «Локомотивом» такой и является, потому что красно-зеленые стали заметно слабее по сравнению с прошлым сезоном. Не назову данное противостояние дерби в полном смысле этого слова, поскольку «железнодорожники» сейчас не настолько конкурентноспособны», — сказал Габулов «СЭ».

Игра между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 27 июля. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Александр Абустин

Владимир Габулов
ФК Динамо (Москва)
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