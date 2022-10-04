Габулов: «Локомотив» уничтожается намеренно?»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов после матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал» (2:4) посочувствовал вратарю железнодорожников Даниилу Худякову.

«Встреча «Локомотив» — Химки» (2:4). В первую очередь хочется сказать, что вратарю всегда тяжело играть, когда твоя команда абсолютно не организована и не прилагает никаких усилий, чтобы переломить ход встречи. Бездарный матч железнодорожников при оборонительных действиях! Непонятно вообще, что происходит с клубом. Какие цели, какие задачи… Даже приходит в голову мысль, что «Локомотив» уничтожается намеренно.

Что касается пропущенных мячей Худяковым, то я бы подробнее остановился на третьем. В первых двух случаях у Даниила просто не было шансов: нужно сказать «спасибо» ужасной игре защитников хозяев.

Итак, 63-я минута. Гол Ранджеловича — с левой ноги в дальний угол после проникающий передачи Газинского в штрафную. Здесь, конечно, опять был провал в обороне. Удар наносился с близкого расстояния, но все-таки с острого угла. Худяков находился в хорошей позиции, в принципе перекрывал ближний угол и оставлял себе возможность, чтобы среагировать на удар в дальний. Однако его стойка не позволяла голкиперу сработать более резко вниз. Опять, как и после дерби со «Спартаком», возникает вопрос: моделируются ли такие ситуации в тренировочном процессе? Нужно готовить вратарей к таким эпизодам (удары с острого угла, из пределов штрафной, с близкого расстояния), чтобы у них уже были отработаны рефлексы. Нет, это, конечно, не грубая ошибка Даниила, однако, на мой взгляд, шанс спасти у него все же был», — сказал Габулов «СЭ».