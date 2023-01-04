Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:06

Габулов: «В этом сезоне «Динамо» может и чемпионом стать, и провалиться»

Габулов прокомментировал игру «Динамо» в первой части сезона РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал игру московской команды в первой части сезона.

«От «Динамо» во второй части сезона я жду прогресса в игре и результате. Нужны ли новые футболисты «Динамо»? Это виднее главному тренеру и руководству клуба, но, в любом случае, новые футболисты всегда нужны. К концу первой части бело-голубые прибавили, чуть лучше стали играть. Были и провальные матчи. С ЦСКА «Динамо» неплохо сыграло. Футбол настолько непредсказуем. Может произойти все, что угодно. «Динамо» может и чемпионом стать, а может и провалиться. Это футбол. Надо знать, как команда подготовится, укомплектуется, в каком моральном и психологическом состоянии подойдет ко второй части сезона. Много факторов влияют на итоговый результат», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

После 17 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-gabulov-v-e-tom-sezone-dinamo-mozhet-i-chempionom-stat-i-provalit-sya-e-to-futbol/
Владимир Габулов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин сделал дубль и стал еще ближе к Гретцки. Но двухметровый американец затмил нашу звезду
Апогей тотальной ненависти. Самая жестокая массовая драка СССР и Канады
Глава СНБО пригрозил Шольцу войной в Германии
В США признали успехи ВС России на артемовском направлении
Западные СМИ назвали ужасающим российский фрегат с «Цирконами»
Ракетный удар нанесен по военной базе США в Сирии
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Президент «Оренбурга»: «Деньги за Сычевого к нам пока не пришли»
Деменко — об уходе Ловрена в «Лион»: «Зенит» заработал деньги, но это все равно потеря для клуба»
Балахнин: «Галицкий не взял Ивича с потолка, а сделал обдуманный шаг»
Гендиректор ПАОК: «Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Ингасона? Понятия не имею»
Мацуев: «Во второй части сезона «Спартак» подарит Романцеву незабываемые минуты побед»
Агент Бальде рассказал о надежде игрока внести свой вклад в борьбе за чемпионство «Спартака» в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Марвин Комппер покинул «Локомотив»

Стало известно, кого из новых футболистов возьмет «Динамо» на сборы