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Сегодня, 14:33

Габулов — о завершении карьеры Дзагоева: «Был украшением ЦСКА и сборной»

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление Алана Дзагоева о завершении профессиональной карьеры.

«Я хотел бы его поздравить. Алан своим талантом внес большой вклад в российский футбол. Яркий, неординарно мыслящий и исполняющий красивую игру футболист. Он действительно был украшением в составе как ЦСКА, так сборной. Я считаю, что его определенно нужно поздравить с такой блестящей карьерой, а также пожелать ему дальнейшей самореализации, чтобы он нашел себя. Это не менее интересный этап в жизни, но и в то же время сложный. Каждый принимает решение о завершении карьеры сам и каждый выбирает тот своевременный момент. Алан почувствовал его сейчас, проанализировал, и я его только поддерживаю», — сказал Габулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

За греческую «Ламию» 33-летний Дзагоев сыграл в двух матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

Алан Дзагоев
Владимир Габулов
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