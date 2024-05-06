Габулов: «Готов рассмотреть варианты работы, но проекты должны быть амбициозные»

Бывший голкипер сборной России и футбольный функционер Владимир Габулов выразил заинтересованность в работе в амбициозном проекте.

«Предложений по трудоустройству нет, есть желание. Я готов рассмотреть варианты работы, но проекты должны быть амбициозные. Это может быть и клуб второй лиги, но со стратегией. Работать только ради работы мне неинтересно. Ориентируюсь на работу в управленческой должности, тренерские пока не рассматриваю», — цитирует Габулова Metaratings.ru.

5 мая 2022 года 40-летний Габулов покинул должность исполнительного директора «Химок». Ранее специалист работал председателем совета директоров «Олимпа» и «Долгопрудного», а также председателем правления «Алании».