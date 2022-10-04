Почему Селихов пропустил от Майга. Мнение Габулова

Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов разобрал для «СЭ» игру голкипера «Спартака» Александра Селихова в матче с «Нижним Новгородом» в 11-м туре РПЛ (2:1).

«Гол Майга на 38-й минуте. Сразу бросилась в глаза ошибка Селихова — мяч залетел в ближний угол. Саша неправильно выбрал позицию, находился слишком глубоко к линии ворот. В итоге ближний угол был открыт. Ему следовало сместиться немного вправо и уже отталкиваться от этой позиции, в том случае если бы игрок хозяев двинулся дальше — в центр. Тогда бы, думаю, проблем не возникло. Но Селихов, как я заметил, угол открыл, и ему было сложно сложиться, вытянуться и отбить этот мяч. Конечно, задачу голкиперу «Спартака» осложняли еще и действия Мевли, который пытался сблокировать удар. В итоге Саша не видел момент удара, мяч вылетел из-за спины защитника. Однако это не может служить оправданием. При правильной позиции Селихов имел все шансы спасти красно-белых», — сказал Габулов «СЭ».