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Сегодня, 18:24

Владимир Гранат: «В ПАОКе Чалов будет на ведущих ролях»

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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат прокомментировал возможный переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в греческий ПАОК.

«Чалов хочет играть за границей, попробовать свои силы в еврокубках. Если Федор выбрал этот путь, можно пожелать ему удачи. Чалов заиграет в чемпионате Греции. У него есть мастерство и опыт. В ПАОКе он будет на ведущих ролях», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2021/22 он отправлялся в полугодичную аренду в «Базель». В 16 матчах за швейцарскую команду россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 11 миллионов евро.

Ранее греческий журналист в интервью «СЭ» подтвердил интрес ПАОКа к Чалову.

Источник: «РБ Спорт»
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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