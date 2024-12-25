Гранат: «Если выделять в качестве фаворита РПЛ какую-то одну команду, то назову «Зенит»»

Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат чемпионской гонке в чемпионате России.

«На чемпионство претендуют все те команды, которые на сегодняшний день находятся на вершине турнирной таблицы РПЛ. «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Но я бы также не стал списывать со счетов «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. Если же выделять в качестве фаворита какую-то одну команду, то назову «Зенит». У них все-таки есть дух победителей, которого нет у других клубов. За счет этого они превосходят остальных», — цитирует Leglabet Граната.

После 18 туров в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков и занимаюти 1-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.