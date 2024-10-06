Гранат объяснил, за счет чего «Спартак» обыграл «Ростов»

Бывший защитник «Ростова» Владимир Гранат прокомментировал поражение ростовской команды от «Спартака» (0:3) в 11-м туре чемпионата России.

«Я считаю, что «Спартак» победил заслуженно. Он накрыл соперника в верхней трети поля — это и привело к первому голу. Дончане играют очень авантюрно в обороне — когда мяч потерян, они играет навстречу, а надо отступать. Это прослеживалось и в матче с «Локомотивом», когда только с центра поля разыграли и тут же пропустили гол. «Ростов» меня сегодня разочаровал. И не важно, какие там исполнители, они должны более уверенно играть в обороне. А тут не забили и пропустили, очень много позволили «Спартаку». Поэтому сегодня разочарование», — цитирует «РБ Спорт» Граната.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 12 очками занимает 9-е место. Команда Валерия Карпина не забила в четвертом матче РПЛ подряд.