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Сегодня, 03:13

Гранат: «Краснодару» можно спокойно рассчитывать на ничью или на победу в матче со «Спартаком»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат считает, что «Краснодар» может набрать очки в матче 12-го тура РПЛ против красно-белых.

«Сможет ли «Краснодар» увезти очки из Москвы? Я думаю, да. Им можно спокойно рассчитывать на ничью или на победу. Потому что они сейчас на ходу. Единственное, может, не вовремя пауза на матчи сборных была. Но ничего, у команды было время поработать над своими слабыми сторонами и улучшить сильные. Что касается «Спартака», они все-таки играют дома и тоже в неплохой форме. Я ожидаю интересного матча», — цитирует «РБ Спорт» Граната.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в субботу, 19 октября.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Гранат
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)

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