Гранат: «Соболев будет футболистом ротации в «Зените», в основном составе я его не вижу»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат прокомментировал возможный трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Надо задать вопрос Соболеву, по какой причине он переходит в «Зенит». Думаю, петербуржцы ослабляют соперника, а не усиливают состав. Соболев предал «Спартак»? Это уже к нему вопрос. Надо разобраться, какую роль он играет в «Спартаке» с приходом нового главного тренера. Соболев будет футболистом ротации в «Зените», в основном составе я его не вижу», — цитирует «РБ Спорт» Граната.

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.