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Сегодня, 06:48

Гранат: «Соболев будет футболистом ротации в «Зените», в основном составе я его не вижу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат прокомментировал возможный трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Надо задать вопрос Соболеву, по какой причине он переходит в «Зенит». Думаю, петербуржцы ослабляют соперника, а не усиливают состав. Соболев предал «Спартак»? Это уже к нему вопрос. Надо разобраться, какую роль он играет в «Спартаке» с приходом нового главного тренера. Соболев будет футболистом ротации в «Зените», в основном составе я его не вижу», — цитирует «РБ Спорт» Граната.

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Владимир Гранат
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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