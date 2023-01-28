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Сегодня, 15:58

Владимир Гранат: «Зенит» много потеряет, если Малком покинет клуб»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Владимир Гранат оценил то, как скажется уход нападающего Малкома на «Зените».

Ранее сообщалось, что Малком может перейти в «ПСЖ» на правах аренды с возможностью выкупа.

«Зенит» много потеряет, если уйдет Малком, потому что он один из лидеров команды и один из самых ярких футболистов чемпионата России. Надо ли Малкому переходить в ПСЖ? Это все зависит от амбиций футболиста. Попробовать в любом случае надо. Если Малком захочет, он вернется в «Зенит». У него был шанс в «Барселоне», но он им не воспользовался. Судьба дает ему еще один шанс заиграть в большом клубе. Почему бы им не воспользоваться?» — приводит слова Гранта «РБ Спорт».

28 января главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.

Летом прошлого года бразилец заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне Малком провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: РБ Спорт

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Ф1(-1.5)

22%

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ТБ 3.5

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16%

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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

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Владимир Гранат
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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