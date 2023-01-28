Владимир Гранат: «Зенит» много потеряет, если Малком покинет клуб»

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Экс-футболист сборной России Владимир Гранат оценил то, как скажется уход нападающего Малкома на «Зените».
Ранее сообщалось, что Малком может перейти в «ПСЖ» на правах аренды с возможностью выкупа.
«Зенит» много потеряет, если уйдет Малком, потому что он один из лидеров команды и один из самых ярких футболистов чемпионата России. Надо ли Малкому переходить в ПСЖ? Это все зависит от амбиций футболиста. Попробовать в любом случае надо. Если Малком захочет, он вернется в «Зенит». У него был шанс в «Барселоне», но он им не воспользовался. Судьба дает ему еще один шанс заиграть в большом клубе. Почему бы им не воспользоваться?» — приводит слова Гранта «РБ Спорт».
28 января главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.
Летом прошлого года бразилец заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.
В текущем сезоне Малком провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
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