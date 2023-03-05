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Сегодня, 18:08

Владимир Гранат: «Мало народу на трибунах — это плохо. Нет антуража, как на полном стадионе»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на ситуацию, связанную с Fan ID на матчах 18-го тура чемпионата России.

«Получить Fan ID не составляет никакого труда. Лично я его сделал, но, с другой стороны, смотришь разные соревнования, концерты, хоккей, там этот документ не нужен. Почему на футбол его надо делать, а на другие мероприятия нет? От этого и идет большой резонанс. Мало народу на трибунах — это плохо. Нет антуража, как на полном стадионе», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

С 1 января 2023 года на всех стадионах РПЛ введена система Fan ID. Ранее сообщалось, что на матче «Спартак» — «Урал» присутствовало 4281 человека, а на игре «Динамо» — «Крылья Советов» — 4943.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-neponyatno-pochemu-na-futbol-nuzhen-fan-id-a-na-drugie-meropriyatiya-net/
Владимир Гранат
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