Гранат — о переходе Энрике в «Зенит»: «Стоит он таких денег или нет, увидим на дистанции»

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансфере полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Стоит Энрике таких денег или нет, увидим на дистанции. По поводу смены клубов, стоило обновить состав, видно, что уже не так ярко играет тот же Вендел, не прилагает столько усилий в этой команде, поэтому время уже подошло. Тем более он остается до лета, и это очень хорошо. Что касается Артура, он не был игроком основного состава, не настолько ярко проявлял себя. На самом деле не вижу, что он принес какую-то пользу Российской премьер-лиге», — сказал Гранат «СЭ».

Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Всего на счету полузащитника 55 матчей за «Ботафого», в которых он отметился 12 голами и 6 результативными передачами. Ранее бразилец также играл за «Флуминенсе» и «Бетис».

Вероника Ольшукова