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Гранат: «Счет будет крупным, и больше двух мячей мы увидим в матче «Спартака» с «Ростовом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат считает красно-белых фаворитами матча 11-го тура чемпионата России против «Ростова».

«В этом матче есть фаворит, и это «Спартак». Они играют дома, плюс в турнирной таблице находятся выше. «Ростов» же пока не может похвастаться надежностью в обороне, как и «Динамо», и нащупать стабильно свою игру. Тут фаворит для меня — «Спартак». Мне кажется, счет будет крупным, и больше двух мячей мы увидим в матче. Обе команды много забивают и немало пропускают», — цитирует Metaratings.ru Граната.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в субботу, 5 октября, в Москве. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Гранат
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

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