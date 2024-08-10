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Сегодня, 01:04

Гранат: «Зенит» вряд ли потеряет очки в матче с «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

«Если говорить про матч «Зенита» и «Динамо», то эта игра станет проверкой готовности москвичей на равных бороться с командой Семака. Конечно, «Зенит» является явным фаворитом предстоящей встречи и вряд ли потеряет очки. Что касается фаворитов сезона, нельзя списывать ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». При новом тренере красно-белые хорошо играют, и футболисты, которых берет Станкович, хорошо вписываются в команду», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Динамо» (Москва) пройдет в субботу, 10 августа.

Источник: РБ Спорт
Владимир Гранат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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