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Сегодня, 16:22

Владимир Гранат предположил, кто может вылететь из РПЛ в конце сезона-2022/2023

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Владимир Гранат предположил, кто может вылететь из РПЛ в конце сезона-2022/2023.

«Скорее всего, в конце сезона РПЛ покинут «Торпедо» и «Химки». Автозаводцы вообще не были готовы к премьер-лиге. «Факел» еще бодается со всеми командами, а у «Торпедо» только 6 очков. Этому клубу будет очень тяжело спастись. «Химки» так и не нашли баланс в игре и работе с новым тренером. Такой гранд, как «Локомотив», должен оставаться в РПЛ. Железнодорожники точно выберутся из зоны стыковых матчей», — сказал Гранат «РБ Спорт».

В зоне стыковых матчей находятся «Факел» и «Локомотив», а в зоне вылета располагаются «Химки» и «Торпедо».

Чемпионат России возобновится в начале марта 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-torpedo-i-himki-pokinut-rpl-v-kontse-sezona/
Владимир Гранат
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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