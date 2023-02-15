Гранат: «Если бы Захарян проявил себя в «Галатасарае», то уйти оттуда в «Челси» было бы проще»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал информацию об интересе «Галатасарая» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Если бы он проявил себя в «Галатасарае», то уйти в «Челси» оттуда в нынешней ситуации было бы гораздо проще, нежели из «Динамо». Плюс этот переход мог бы быть толчком или импульсом для продолжения более серьезной карьеры. Потому что мы пока что будем вариться в собственном соку, а чемпионат Турции — это что-то другое, плюс еврокубки. Насколько я помню, «Галатасарай» идет на первом месте, у них в составе немало звезд. Это сугубо мое личное мнение», — цитирует Граната «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.