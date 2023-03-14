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Сегодня, 12:37

Владимир Гранат: «Динамо» не стоит списывать со счетов. Клуб точно будет бороться за призовую тройку»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о шансах бело-голубых побороться за медали в текущем сезоне чемпионата России.

«Если взять последнюю игру «Динамо» с «Краснодаром», команда может потерять шансы в борьбе за медали. Учитывая, что конкуренты набирают ход и играют увереннее. Но «Динамо» не стоит списывать со счетов. Клуб точно будет бороться за призовую тройку! Футболистам нужно найти такую же игру, как было во второй части первого круга. Команда Йокановича начинала неважно, потом, перед концом первого круга, поймала свою игру и довольно уверенно играла. Возможно, этот этап подойдет через несколько игр. Надеюсь, начнется с «Зенита», — приводит Sport24 слова Граната.

На данный момент «Динамо» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. В 20-м туре чемпионата России московская команда сыграет с «Уралом». Матч пройдет 18 марта.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-14-granat-dinamo-ne-stoit-spisyvat-so-schetov-klub-tochno-budet-borotsya-za-prizovuyu-troyku-rpl
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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