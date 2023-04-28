Гранат: «Микроклимат в «Динамо» нарушен. Йоканович не справляется со своей работой»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился впечатлениями от матча 25-го тура, в котором московская команда дома проиграла «Факелу» (0:2).

«Отвратительный матч. Видно, что микроклимат в команде нарушен. Надеялся, что «Динамо» в свой юбилей соберется и покажет хорошую игру, но парни из Воронежа приехали отбирать очки. По последним играм видно, никакой идеи в атаке нет. Команда переходит центр поля и дальше не знает, как атаковать.

Все идет к тому, что Йоканович в конце сезона покинет клуб. То, что происходит на поле, все идет изнутри: как тренер работает и что требует от футболистов. Все, что происходит, так или иначе, виноват тренер. Дело ни в ком не менталитете. Славиша просто не справляется со своей работой», — приводит Граната Sport24.