Хубулов: «Может быть, в будущем «Акрон» поборется за чемпионство»

Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— «Акрон» уже как минимум по одному разу сыграл со всеми лидерами РПЛ. Как считаешь, какая из команд больше всех достойна чемпионства?

— Пока рано говорить об этом, но многие команды борются. «Спартак» набрал хорошую форму. Если называть тройку, то это «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

— У «Спартака» и «Краснодара» есть хорошие шансы прервать гегемонию «Зенита»?

— Всегда у всех есть шансы!

— Даже у «Акрона»?

— Пока у нас немного другие задачи (смеется). Может быть, в будущем сложится все так, что и «Акрон» поборется за чемпионство, — сказал Хубулов «СЭ».

«Зенит» с 39 очками опережает идущий вторым «Краснодар» на один балл, но у «быков» игра против «Локомотива» в запасе. «Спартак» идет на третьей строчке (37), «Акрон» (22) занимает девятое место в турнирной таблице.