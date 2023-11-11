Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:14

Ивич: «Волков хорошо играет, но я неудовлетворен его формой в последний месяц»

Ивич объяснил, почему Волков остался в запасе на матч с «Зенитом»
Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич объяснил, почему защитник команды Сергей Волков остался в запасе на матч 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

— Очень много матчей в чемпионате провел Волков, а сегодня он остался в запасе. Это медицинские проблемы или ваша позиция?

— Что касается Волкова, он хороший игрок, он начал с нами сезон, действительно, хорошо играет. Но он знает, что я неудовлетворен его формой в последний месяц, даже больше месяца. У нас на позиции Волкова еще Петров и Эктов, который хорошо сыграл со «Спартаком» в Кубке. Никто не имеет стопроцентную позицию. Если в качестве кто-то теряет, его меняет кто-то другой. Форма игроков во время карьеры опускается и поднимается. Надеюсь, он скоро сможет прийти в форму и этот момент преодолеть.

— Уже не первый раз «Краснодар» оборонялся впятером, но в игре с ЦСКА Олусегун садился пятым защитником слева, а сегодня — справа. Почему так — под «Зенит» конкретно или с чем-то другим связано?

— У него позиция вингера, наша система этой игры — это 4-3-3. Но все на самом деле зависит от соперника, какая у них игра. Олусегун следовал за своим футболистом, который был крайним защитником. Он умеет играть в оба фланга, Батчи тоже имеет такую способность. Хорошо иметь игроков, которые универсальны на обоих флангах. Сегодня мы узнали, что у «Зенита» хороший левый крайний защитник. Его подачи, атака, давали команде преимущество, и у нас была цель остановить этого игрока и атаковать с этого фланга.

В текущем сезоне Волков сыграл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.

ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Сергей Волков
0
Читайте также
Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев
Итоговый турнир ATP с Медведевым и Рублевым стартует 12 ноября
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Семак согласился с Ивичем, что «Краснодар» играл лучше до гола Сперцяна
Малафеев назвал закономерным результатом ничью в матче «Зенита» с «Краснодаром»
Александр Мостовой: «Краснодар» дал бой «Зениту»
Ивич — о лидерстве «Краснодара» после первого круга: «4 месяца назад никто не ожидал этого»
Ивич: «После счета 1:1 могу сказать, что «Зенит» играл намного лучше «Краснодара»
Руслан Нигматуллин: «Шелия совершил крутой проход, такие моменты украшают футбол»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ивич: «После счета 1:1 могу сказать, что «Зенит» играл намного лучше «Краснодара»

Ивич — о лидерстве «Краснодара» после первого круга: «4 месяца назад никто не ожидал этого»