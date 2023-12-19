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РПЛ

Сегодня, 13:19

Ивич: «Сейчас в России на первый план вышла работа с молодежью, поэтому в РПЛ много талантливых игроков»

Ивич заявил, что в РПЛ много талантливых и молодых игроков
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Мы добились больших успехов, потому что команда впервые в своей истории возглавила турнирную таблицу. Мы выросли по сравнению с предыдущими годами. Я думаю, что игроки поставили себя на цель команды. В любом случае мы можем быть довольны. Сейчас в России на первый план вышла работа с молодежью, поэтому в РПЛ много талантливых и молодых футболистов. Несмотря ни на что, лига сильна, есть много иностранцев со всех уголков Европы и мира, так что легких матчей нет», — приводит слова Ивича сербское издание Hot Sport.

«Краснодар» набрал 38 очков в 18 турах и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).

Источник: Hot Sport
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
0
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