Владимир Ивич: «К Сперцяну есть интерес от команд из более сильных лиг»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику команды Эдуарду Сперцяну из Европы.

— Есть много сообщений об интересе к Сперцяну из Европы. Стоит ли строить команду вокруг него или лучше выгодно продать, чтобы не получить немотивированного игрока?

— Он один из лучших футболистов лиги, провел сильные прошлые полгода. Что до будущего, сейчас оно связано с «Краснодаром». Конечно, к нему есть интерес от команд из более сильных лиг. Но тут надо говорить с владельцем клуба, с руководством, чтобы найти лучшее решение для игрока. Мое мнение — он счастлив быть с нами в этот период.

Я не сторонник удерживать кого-то против его воли. Я хочу работать с игроками, которые на 100 процентов сфокусированы на работе с нашей командой. Так что Сперцян будет с нами в следующий период подготовки, но что дальше, я не знаю.