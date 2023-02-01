Владимир Ивич: «К Сперцяну есть интерес от команд из более сильных лиг»

Сегодня, 15:02
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику команды Эдуарду Сперцяну из Европы.
— Есть много сообщений об интересе к Сперцяну из Европы. Стоит ли строить команду вокруг него или лучше выгодно продать, чтобы не получить немотивированного игрока?
— Он один из лучших футболистов лиги, провел сильные прошлые полгода. Что до будущего, сейчас оно связано с «Краснодаром». Конечно, к нему есть интерес от команд из более сильных лиг. Но тут надо говорить с владельцем клуба, с руководством, чтобы найти лучшее решение для игрока. Мое мнение — он счастлив быть с нами в этот период.
Я не сторонник удерживать кого-то против его воли. Я хочу работать с игроками, которые на 100 процентов сфокусированы на работе с нашей командой. Так что Сперцян будет с нами в следующий период подготовки, но что дальше, я не знаю.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования