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Сегодня, 17:59

Ковачевич: «Соперникам в РПЛ придется сложно против махачкалинского «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич поделился ожиданиями от выступления команды в РПЛ.

«Мы знаем, что в РПЛ очень много сильных и укомплектованных команд, но у нас тоже есть сильные футболисты. Мы все вместе как коллектив хотим просто обыгрывать каждого соперника в РПЛ. Могу сказать, что соперникам придется сложно в матчах против нас», — приводит слова Ковачевича Metaratings.ru.

Махачкалинское «Динамо» заняло второе место в первой лиге-2023/24 и напрямую вышло в РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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