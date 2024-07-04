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Сегодня, 07:51

Кузьмичев — о высказываниях агента Угальде: «Это было очевидно. Можно было об этом и не говорить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал высказывания агента Курта Морсинка, представляющего интересы нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Это было очевидно. Можно было об этом и не говорить. (Смеется). Но такие слова говорят о том, что агент непрофессионально подходит к своему подопечному. Все-таки другое дело что-то брякать после того, когда футболист ушел из клуба... Либо он может готовить почву для возможного отъезда. Я ищу объяснения этим высказываниям. Очевидно, если у них нет планов свалить, они не стали бы в открытую будоражить ситуацию. Они же понимали, как эти слова будут восприняты.

Вспомните, для «Твенте» это была самая дорогая продажа. Допускаю, что тот же Угальде не хотел ехать в «Спартак», но клуб начал его уговаривать, плюс финансовые условия впечатляли. Но если душа не лежит, то толку не будет. Сделка по соотношению «цена-качество» — безобразная. Не пошло у него», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

Ранее агент Угальде заявил, что костариканец перешел в российский клуб ради денег. Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.

 
Манфред Угальде. «Когда с предложением приходит «Спартак», это все меняет». Агент Угальде объяснил резонансные слова о трансфере костариканца
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-predpolozhil-chto-agent-ugal-de-hochet-dobit-sya-rastorzheniya-kontrakta-igroka-so-spartakom/
Владимир Кузьмичев
Манфред Угальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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