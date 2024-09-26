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Сегодня, 20:26

Кузьмичев: «В ближайший год или два Батраков не уйдет из «Локомотива»

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос о будущем полузащитника красно-зеленых Алексея Батракова.

«Алексей не будет рассматривать никаких предложения в России. Почему все считают, что он хочет куда-то уехать? У него такой характер, что он хочет отблагодарить «Локомотив». Этот клуб сделал очень много, чтобы талант Алексея раскрылся. Думаю, ближайший год или два он никуда не уйдет», — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

После 9 туров «Локомотив» с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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