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Сегодня, 14:20

Кузьмичев: «Если все самые сильные будут уходить в «Зенит», уровень чемпионата станет абсолютно посредственным»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» высказался о трансферной политике «Зенита».

«Дело в том, что нельзя всех лучших российских игроков рассматривать через призму «Зенита». Это большой клуб, они стараются приобретать самых сильных. Но если все самые сильные будут уходить туда, уровень чемпионата станет абсолютно посредственным. Думаю, и самому «Зениту» будет неинтересно принимать в нем участие», — сказал Кузьмичев «СЭ».

«Зенит» с 23-я очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Владимир Кузьмичев

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