Кузьмичев: «ПСЖ» может заплатить за Сперцяна 20 миллионов евро»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил возможный переход хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».

— Вопрос про «десятку» «Краснодара» — Сперцяна. Поняли, почему Мурад Мусаев снял одного из своих лидеров на 66-й минуте матча с «Локо»?

— Сложно сказать. Не думаю, что Эдуард получил травму. Просто, видимо, Мусаев хотел немного освежить атакующую линию. Другое дело, что можно было снять с игры Черникова и одновременно использовать Кривцова и Сперцяна. Но тут, как говорится, тренеру виднее.

— Сперцяна, в свою очередь, сватают в «ПСЖ». Даже пишут, что парижане готовы заплатить за него 20 миллионов евро. Вы в это верите?

— Вполне допускаю, что за Сперцяна могут дать такие деньги. Он уже сложившийся футболист, на протяжении нескольких сезонов показывает стабильную игру высокого уровня. Да и возраст подходящий — 24 года.

— А «ПСЖ» не слишком ли высокий для него уровень? Захарян уехал в «Реал Сосьедад» и никак не может себя там проявить.

— Ну... Так бывает. Каждый случай индивидуален. Есть же и обратный пример. «ПСЖ» купил Сафонова при наличии Доннаруммы. Согласитесь, мало кто верил, что Матвей пробьется в состав. Но тем не менее россиянин потихоньку доказывает свою состоятельность, и в нем уже видят голкипера, способного заменить итальянца.