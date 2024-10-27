Кузьмичев: «Локо» не потянул бы зарплату Соболева»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб не пытался летом подписать форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Согласны, что на острие атаки Воробьеву альтернативы нет?

— Есть Сулейманов.

— Но он забивает, как правило, в Кубке. А вот в РПЛ в его активе пока всего один мяч.

— Нужно понимать, что в Кубке он получает гораздо больше игрового времени. В матчах РПЛ Тимур часто выходит на замену. Отсюда и такая разная статистика в двух турнирах. Галактионову больше нравится Воробьев. Но я и раньше подмечал: Сулейманов, не забивая мячи, все равно проделывает колоссальный объем черновой работы, напрягает подуставших защитников. Хотя, конечно, от него как от форварда ждут и результативных действий.

— Когда переговоры между «Зенитом» и «Спартаком» по Соболеву в какой-то момент зашли в тупик, у «Локо» не было мысли сделать предложение этому нападающему?

— Думаю, такой вариант был бы невозможен с учетом потолка зарплат в «Локомотиве». Железнодорожники даже не повторили бы те финансовые условия контракта, которые у Соболева были в «Спартаке». А «Зенит», предположу, поднял ему зарплату, хотя и в московском клубе она уже была немаленькая. Если бы «Локо» решился на такой шаг, то просто сломал бы систему, которую сам же недавно и создал.