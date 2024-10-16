Кузьмичев: «Если Николсон себя проявит, вопрос о покупке Кордобы будет снят»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев предположил, будут ли красно-белые пытаться заполучить форварда «Краснодара» Джона Кордобу в зимнее трансферное окно.

— Нужен ли «Спартаку» Кордоба, если Шамар сейчас начнет забивать?

— Тогда клуб сильно задумается о покупке колумбийца. В начале у Шамара не все сложилось в «Спартаке». Все будет зависеть от отрезка до зимней паузы. Если Николсон себя проявит самым лучшим образом, вопрос о покупке Кордобы будет снят. Это очень дорогой футболист, — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Прошедшим летом «Спартак» делал предложение «Краснодару» о покупке Кордобы, однако переход колумбийца сорвался из-за высоких зарплатных ожиданий нападающего.