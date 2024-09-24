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Сегодня, 11:10

Кузьмичев — о выступлениях Батракова: «Многие специалисты говорили, что с такими данными ему нечего делать в РПЛ»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что всегда был уверен, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков заиграет в РПЛ.

— Знаю Лешу с семи лет, когда он пришел в школу «Локомотива». Да, всегда был самым маленьким (сейчас рост Батракова — 168 см. — Прим. К.А.), в какие-то годы вообще был на две головы ниже всех сверстников, но никогда его место в составе не вызывало сомнений. Правда, многие специалисты действительно говорили: да, на детском уровне парень еще тянет, но в РПЛ с такими физическими данными делать нечего. Но я всегда знал, что Батраков будет на ведущих ролях в премьер-лиге. Здесь и техника, и светлая голова, и характер. Леша был самым маленьким с огромным отрывом, но при этом всегда с капитанской повязкой. О чем-то это говорит, верно? И всех скептиков он в итоге посрамил, — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач.

Полностью интервью Владимира Кузьмичева читайте на сайте «СЭ»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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