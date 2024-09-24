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Сегодня, 11:40

Кузьмичев о контракте Батракова: «Отступных нет, 20 миллионов евро — штраф за досрочный разрыв соглашения»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что в контракте полузащитника красно-зеленых Алексея Батракова прописаны отступные в размере 20 миллионов евро.

— Нет, отступных в договоре Леши не прописано, — опровергает Кузьмичев. — Сумма в 20 миллионов евро действительно фигурирует, но это не отступные, а штраф за досрочный разрыв соглашения. Какая разница? Она хотя бы в том, что при разрыве футболисту угрожает дисквалификация. Но не только поэтому я бы сейчас не говорил о возможности ухода. Для Батракова название «Локомотив» — не пустой звук. У него особенное отношение к клубу, он ему благодарен за воспитание и не собирается покидать, — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Полностью интервью Владимира Кузьмичева читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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