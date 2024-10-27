Кузьмичев — о Севикяне: «Ему нужно рациональнее использовать свои сильные качества»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника команды Эдгара Севикяна.

— Против «Зенита» из-за перебора карточек не сыграет Самошников. Кто его заменит на позиции правого инсайда?

— Севикян.

— Ждали от него большего в его стартовых матчах за «Локо»?

— Ему нужно более рационально использовать свои сильные качества. Понимать, где уместно пускаться в дриблинг, а где лучше сыграть через партнеров. Эдгар — несомненно, техничный парень, но немного увлекается игрой один в один. И не всегда это обоснованно. Если он исключит такие моменты в своей игре, то точно сделает шаг вперед, — сказал Кузьмичев «СЭ».