Сегодня, 13:15
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника команды Эдгара Севикяна.
— Против «Зенита» из-за перебора карточек не сыграет Самошников. Кто его заменит на позиции правого инсайда?
— Севикян.
— Ждали от него большего в его стартовых матчах за «Локо»?
— Ему нужно более рационально использовать свои сильные качества. Понимать, где уместно пускаться в дриблинг, а где лучше сыграть через партнеров. Эдгар — несомненно, техничный парень, но немного увлекается игрой один в один. И не всегда это обоснованно. Если он исключит такие моменты в своей игре, то точно сделает шаг вперед, — сказал Кузьмичев «СЭ».