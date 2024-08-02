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Сегодня, 05:34

Кузьмичев: «Наверное, те предложения, которые поступали Джикии, не совсем его устроили»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев объяснил, почему экс-капитан красно-белых Георгий Джикия до сих пор без команды.

«Наверное, те предложения, которые поступали, не совсем его устроили. Георгий когда-нибудь сам ответит. Он находится в хорошей форме, тренируется самостоятельно, и с пониманием того, что в любой момент нужно будет присоединиться к команде.

Нужно соответствовать, все команды уже прошли сборы, начался чемпионат, поэтому он прекрасно понимает, что нужно быть в тонусе, и вполне прекрасно выглядит, насколько это можно, занимаясь самостоятельно», — цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Кузьмичев
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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