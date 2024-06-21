Кузьмичев: «Антон Миранчук рассматривает варианты с европейскими клубами»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о будущем полузащитника Антона Миранчука.

«На сегодняшний день ситуация с Миранчуком не поменялась. Антон рассматривает варианты с европейскими клубами. От «Локомотива» не было никакого нового предложения. Было предложение, исходя из их потолка зарплат, но с тех пор ничего не поменялось. Уровень Антона довольно высокий. В любом топ-5 чемпионате он бы смотрелся органично. Допускаю, что «Манчестер Сити» или «Реал» не проявляют предметного интереса, но остальные клубы вполне могут заинтересоваться», — цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 хавбек забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах.