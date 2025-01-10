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Сегодня, 07:39

Агент Ракова: «Вадим точно поедет на сборы с «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, сообщил, что его клиент поедет на сборы с московской командой. 13 января красно-зеленые в ОАЭ начнут подготовку ко второй части сезона.

«Будущее Ракова? Вадим точно поедет на сборы с «Локомотивом», где на него посмотрит главный тренер. Уже потом будут сделаны какие-либо выводы. Конечно, ему нужно играть больше. Если у него не будет игрового времени, то будем искать выход из этой ситуации», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичев.

В этом сезоне 19-летний Раков сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Вадим Раков
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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