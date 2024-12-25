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Сегодня, 04:25

Кузьмичев: «Игра «Динамо» в защите не выдерживает никакой критики»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Владимир Кузьмичев поделился мнением об игре московского «Динамо» в этом сезоне РПЛ.

«Я всегда говорил, что меня очень смущает количество ошибок, которые допускает линия обороны. Если мы говорим про борьбу за высокие места, все-таки нужен баланс. В атаке у команды все шикарно — Бителло, Тюкавин — яркие, интересные ребята, с которыми можно строить чемпионскую команду. Но игра в защите не выдерживает никакой критики.

Они укрепили вратарскую линию, но в центре защиты каждый сам по себе хороший футболист, но не получается у Лички отстроить что-то в игровом плане. Так уже на протяжении большого количества времени, а без хорошей обороны борьба за высокие места проблематична», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

«Динамо» в 18 турах набрало 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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