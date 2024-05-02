Кузьмичев: «Динамо», наверное, самый нефартовый клуб в России»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мнением об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«Динамо», наверное, самый нефартовый клуб в России. Ситуация, конечно, немного схожая с Харри Кейном, но мы не можем сейчас предположить, какие решения дальше будет принимать Тюкавин. Вполне возможно, что он может через какое-то время перейти, условно, в «Зенит» или ещё куда-то, поэтому сложно так далеко смотреть. Он молодой парень и карьера, в принципе, в начале пути у него», — цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 34 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 15 голами и 9 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.