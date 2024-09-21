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Сегодня, 03:07

Кузьмичев: «Лучший молодой игрок сезона — это не то признание, из-за которого можно поймать звезду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался об игре нападающего железнодорожников Никиты Салтыкова.

«Пока у Салтыкова точно не идет. Даже во вчерашней кубковой игре Севикян, который в команде находится гораздо меньше, выглядел более убедительно. Все по-разному проходят адаптацию в новом коллективе. Качество у парня есть, он показывал это в «Крыльях Советов». В «Локомотиве» новый тренер, партнеы, он ещемолод. Будем надеяться, что Салтыкову просто нужно время. В футбол он точно умеет играть.

Не думаю, что Салтыков в прошлом сезоне поймал «звезду». Лучший молодой игрок сезона — это не то признание, из-за которого можно ее поймать. Тут вопрос адаптации. Теоретически, может быть, Салтыков не угадал с переходом. Но «Локомотив» играет в интересный футбол, у них молодая группа атаки. Футбол похожий, который был в «Крыльях». Не думаю, что футбол «Локомотива» ему не подходит. Конкуренция рождает качество, никто не обещал, что переход пройдёт гладко. Здесь и должен проявиться спортивный характер. Зависит от него, сможет ли Салтыков выиграть конкуренцию у партнёров. Если не сможет, то придется сделать шаг назад, пойти в менее амбициозную команду и начать с начала», — цитирует Legalbet Кузьмичева.

На этой неделе 20-летний Салтыков был признан РФС лучшим молодым футболистом чемпионата России в сезоне-2023/24.

Источник: Legalbet
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков

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