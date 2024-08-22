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Сегодня, 06:23

Кузьмичев: «Если «Севилья» рассматривала Тикнизяна в группе атаки, то испанский чемпионат подошел бы ему»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию об интересе «Севильи» к защитнику красно-зеленых Наиру Тикнизяну.

«Вопрос в том, на какую позицию они его рассматривали. Если рассматривали его в группе атаки, то испанский чемпионат подошел бы. Если как крайнего защитника, то у меня большие сомнения. Даже здесь мы видим, что он многовато ошибается, когда играет крайнего защитника.

Правильно сделал «Локомотив» или нет, насколько я владею информацией, там был небольшой внутренний конфликт. Но насколько мне известно, там все позади, они нормально общаются. Я думаю, в данной ситуации, когда все шероховатости убрали, наверное, терять еще одного игрока, когда сезон в разгаре, это было бы, такое себе решение. Не очень, наверное», — цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.

 
Наир Тикнизян. Источник: «Севилья» готовит улучшенное предложение по переходу Тикнизяна
Источник: Metaratings.ru
Владимир Кузьмичев
Наир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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