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Сегодня, 06:34

Кузьмичев: «Сделка по Соболеву для «Зенита» будет непростая»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к нападающему красно-белых Александру Соболеву.

«По моей информации, «Зенит» действительно интересуется Соболевым. В это трансферное окно клуб хочет приобрести россиян на позиции, которые нуждаются в усилении. Соболев — один из ведущих нападающих нашего чемпионата. Конечно, «Зениту» придется отдать за Александра крупную сумму.

У него действующий контракт, в котором прописана большая сумма отступных. Еще надо понимать, что зарплата у Соболева в «Спартаке» тоже немаленькая. Так что сделка для «Зенита» непростая. Будут ли «сине-бело-голубые» пытаться его приобрести? Думаю, будут», — цитирует ТАСС Кузьмичева.

В сезоне-2023/24 Соболев провел за московскую команду 34 официальных матча в РПЛ и Кубке России, забив в них 10 мячей и отдав 9 голевых передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichev-sobolev-odin-iz-vedushikh-napadayushikh-rpl-zenit-budet-pytatsya-ego-kupit-370245/
Александр Соболев
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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