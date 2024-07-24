Кузьмичев: «Уход Тавареша из «Спартака» удивляет»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал переход защитника красно-белых Томаша Тавареша в ЛАСК на правах аренды.

«Не до конца понятно, как играет Тавареш из-за того, что у него была тяжелейшая травма. Вроде он начал неплохо карьеру в «Спартаке», но пропустил много времени из-за повреждения. С учетом не самых сильных крайних защитников, уход Тавареша удивляет. Неужели он слабее того же Денисова и Хлусевича? Скорее всего, мы что-то не знаем», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В общей сложности защитник провел за московский клуб 22 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.