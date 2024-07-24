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Сегодня, 05:13

Кузьмичев: «Уход Тавареша из «Спартака» удивляет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал переход защитника красно-белых Томаша Тавареша в ЛАСК на правах аренды.

«Не до конца понятно, как играет Тавареш из-за того, что у него была тяжелейшая травма. Вроде он начал неплохо карьеру в «Спартаке», но пропустил много времени из-за повреждения. С учетом не самых сильных крайних защитников, уход Тавареша удивляет. Неужели он слабее того же Денисова и Хлусевича? Скорее всего, мы что-то не знаем», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В общей сложности защитник провел за московский клуб 22 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Томаш Тавареш. «Спартак» отдал Тавареша в аренду ЛАСКу
Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК ЛАСК
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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